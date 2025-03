Lapresse.it - Ucraina, Liliana Segre: “Orrendo incontro Trump-Zelensky”

“Abbiamo assistito a quella orrenda cosa che abbiamo visto in televisione”. Sono le parole della senatrice a vitanel corso del suo intervento al convegno ‘Le Vittime dell’Odio al Memoriale Shoah’, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, presso il Memoriale della Shoah di Milano, a proposito dell’tra il presidente dell’Volodymyre il presidente degli Stati Uniti Donald. “Io ho avuto sempre una grande gratitudine per gli americani perché, nei giorni seguenti all’arrivo degli americani nella parte di Germania dove mi trovavo, il primo pensiero era di creare piccoli ospedali da campo, nessuno chiedeva niente e veniva curato con una generosità di intenti, un atteggiamento fraterno” spiega.“A me è rimasto, poiché allora ero una ragazzina, per tutta la vita questo senso di gratitudine verso questo mondo meraviglioso, poi di colpo l’altro giorno alla tv sono rimasta atterrita da quello che vedevo.