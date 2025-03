Lapresse.it - Ucraina, la bozza del piano Ue: “Cessate il fuoco solo con accordo di pace e garanzie”

“Unil” in“può aver luogocome parte di undiglobale; qualsiasidi questo tipo deve essere accompagnato da solide e credibilidi sicurezza per l’”. E’ quanto si legge nelladelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo elaborata dagli ambasciatori Ue venerdì scorso e visionata da LaPresse.Domani è prevista una nuova riunione del Coreper che potrebbe modificare il testo delle conclusioni prima del vertice. “Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza dei seguenti principi: non possono esserci negoziati sull’senza l’; non possono esserci negoziati che incidano sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento dell’Europa. L’e la sicurezza dell’Europa sono interconnesse”, si legge ancora nel testo.