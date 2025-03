Ucraina gli Usa insistono | L’Europa investa in difesa per garantire la sicurezza di Kiev

Leggi su Open.online

«Gli Stati Uniti accolgono con favore gli europei che assumono un ruolo guida nellaeuropea» ma il Vecchio Continente deve investire «nelle proprie capacità per poterlo fare». Lo ha ribadito il consigliere per laamericana Mike Waltz alla Casa Bianca sottolineando che «sia Starmer che Macron hanno dimostrato la volontà di farlo ma devono investire nellaper essere in grado». Nonostante ciò «il nostro team è pronto a lavorare» con il premier inglese sull’, ha aggiunto il funzionario. Quest’ultimo è, inoltre, tornato il duro scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, accusando il leader didi essersi comportato con «ostilità». «Zelensky avrebbe potuto andarsene con una garanzia economica che avrebbe portato benefici all’e, penso, al mondo, per una generazione – ha detto – È davvero incomprensibile il motivo per cui abbiamo ricevuto una tale ostilità», ha concluso Waltz.