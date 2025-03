Lopinionista.it - Ucraina: Garavaglia, “Salvini fa il suo mestiere ma no a divisioni”

ROMA – “La politica Estera deve vedere quantomeno la maggioranza senza fratture. Allora,fa il capo di partito e fa il suoe lo fa molto bene. Dopodiché, quando si vota in politica estera, guai se la maggioranza fa vedere un minimo di frattura. Possiamo permetterci l’opposizione divisa, ma non la maggioranza”.E’ quanto ha detto il senatore della Lega, Massimo(foto), ad “Agorà Weekend” su Raitre.L'articolo, “fa il suoma no a” L'Opinionista.