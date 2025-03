Ucraina con Kiev ma lavorando con Trump | Meloni a Londra chiede unità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Bisogna scongiurare il rischio che l'Occidente si divida, lavorare per un vertice urgente tra Usa e Ue con l'obiettivo di assicurare una pace "giusta e duratura" per l'– che è anche "nell'interesse degli Stati Uniti", non solo di– e insistere sulla "cornice atlantica" come soluzione più efficace per dare al .