Ucraina con Kiev ma lavorando con Trump | Meloni a Londra chiede unità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Bisogna scongiurare il rischio che l’Occidente si divida, lavorare per un vertice urgente tra Usa e Ue con l’obiettivo di assicurare una pace “giusta e duratura” per l’– che è anche “nell’interesse degli Stati Uniti”, non solo di– e insistere sulla “cornice atlantica” come soluzione più efficace per dare al Paese di Volodymyr Zelensky le garanzie di sicurezza che. Il sole che ‘bacia’nel giorno del summit dei leader sull’stride con il clima di tensione che accompagna l’attuale situazione internazionale. Giorgiaarriva nella capitale inglese con una missione precisa: tenere ancorate Europa e America nella ricerca di una soluzione al conflitto russo-ucraino, provando a fare da ‘ponte’ tra le due sponde dell’Atlantico. Con, ma insieme a: questo, in buona sostanza, il messaggio che la premier consegna sia nel bilaterale a Downing Street con l’omologo inglese Keir Starmer sia nel summit pomeridiano a Lancaster House, convocato dallo stesso primo ministro britannico per parlare del futuro di(presenti una quindicina di Paesi euroatlantici, oltra ai vertici di Ue e Nato).