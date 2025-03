Thesocialpost.it - Ucraina, Cacciari: “L’Occidente ha fatto vincere Putin, ma quale guerra alla Russia, Meloni neutralizzi la retorica bellicista”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, il filosofo Massimoha espresso una dura critica all’Unione europea e alper la gestione del conflitto in, sottolineando l’urgenza di una mediazione diplomatica per evitare una completa vittoria di Vladimir.Leggi anche: Vertice di Londra, Lavrov sfida l’Europa: “Invio di forze di peacekeeping inun’impudenza, Zelensky traditore del popolo ebraico”“L’Europa ha perso la sua funzione di mediazione”Secondo, l’Europa ha abdicato al suo ruolo di mediatrice, allineandosi completamentestrategia statunitense. «Se l’Europa avesse ancora un po’ di consapevolezza della sua storia e del suo destino, dovrebbe capire che la sua forza è nella capacità di mediazione tra la sponda atlantica e l’Est, finoCina», ha dichiarato.