Ucraina Cacciari a La7 | Ue sia mediatrice si faccia rispettare e ricordi a Trump che gli Usa non sono più la potenza di 70 anni fa

“Bisogna ragionare in modo realistico: è chiaro che se si vuole porre termine alla guerra civile trae Russia, le potenze che posdecidere questa finela Russia e gli Usa.dice chiaramente che non intende affatto rischiare la terza guerra mondiale per l’e che gli europei devono cominciare ad arrangiarsi.in grado di fare una difesa comune? Lano. Nonin grado? E allora decideranno i rapporti di forza tra Europa, Stati Uniti, Russia e Cina“.le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal filosofo Massimo, che stigmatizza con toni severi l’inconsistenza dell’Europa e che suggerisce la migliore strategia che dovrebbe avere la Ue nell’affrontare il presidente degli Usa.“Si può protestare contro i comportamenti e gli atteggiamenti di– osserva– ma l’Europa dovrebbe fare un discorso più strategico con gli Usa, ricordando che nonparticolarmente forti come 70fa, nonun impero in crescita come erano dopo la seconda guerra mondiale con Roosevelt.