Secoloditalia.it - Ucraina, Babele di lingue e flop. Elly e Conte snobbano la piazza di Calenda. Ognuno “marcia” da solo

Leggi su Secoloditalia.it

Su Kiev le opposizioni continuano a parlarediverse, anzi opposte. Tra 5Stelle, Nazareno e terzopolisti è una. La piazze prodi eri, promossa da Carloe organizzata in tutta fretta, fotografa plasticamente l’inesistenza del campo largo. Nellache fu di Prodi,Santi Apostoli, non si fanno vedere né Schlein né. In politica estera le sinistre, che trovano un briciolo di unità soltanto nell’attacco ossessivo al governo, confermano di non avere una linea comune né una regia. L’appello per Kiev senza se e senza ma, “aperto a tutte le opposizioni”, non ha sortito gli effetti sperati e la grande mobilitazione del leader di Azione si è trasformato in un appuntamento per pochi intimi. Meno di mille persone (1500 dichiarate), una rappresentanza della comunitàche ringrazia il governo Meloni ed è pronta a scaldarsi estare.