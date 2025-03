Lapresse.it - Ucraina: almeno 30 morti in attacco russo su campo addestramento forze Kiev

Milano, 3 mar. (LaPresse) –30 soldati ucraini sonoin unmissilistico lanciato l’1 marzo dall’esercitocontro undinel villaggio di Cherkaske, nella regione di Dnipropetrovsk. Solo oggi è arrivata la conferma dai vertici dell’esercito ucraino. “Una tragedia in undiè la terribile conseguenza di unnemico”, ha scritto in un post sui social il maggiore generale Mykhailo Drapaty. “Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, ai loro compagni d’armi e a tutti coloro che conoscevano i nostri soldati. Stiamo attualmente indagando sulle circostanze della tragedia”, si legge nel post, “tutti coloro che hanno preso decisioni quel giorno, e tutti coloro che non le hanno prese in tempo, ne risponderanno”.