Ubriaco crea il caos: danni al bar: "Nessuna tutela, noi presi in giro"

Piante sradicate, vasi lanciati contro i muri, luci strappate. È lo spettacolo che si è trovata davanti agli occhi ieri mattina Nicole Gasparroni, titolare del Simply Bar in via della Vela a Civitanova. Il tutto sarebbe opera di undi mezz’età che, nella notte tra sabato e domenica, ha "animato" il centro della città con grida e danneggiamenti, prima di crollare a terra ed essere caricato su un’ambulanza. "Siamo arrivati questa (ieri, ndr) mattina per l’apertura del bar – racconta la titolare Nicole Gasparroni – e abbiamo trovato il dehors devastato. I vicini ci hanno raccontato che un individuo sulla cinquantina, palesemente, attorno a mezzanotte e mezza aveva cominciato a urlare, sradicare piante, lanciare vasi contro i muri delle case. Nel nostro dehors ha danneggiato il gazebo, rompendo i tiranti, ha strappato le lucine e staccato i vasi dai muri.