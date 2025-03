Justcalcio.com - Tuttosport – Pavlovic e Musah i peggiori, Tavares implacabile, Rovella…

2025-03-03 13:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di:Maignan 5 La partita numero 150 in rossonero tra gol e rigore, è da protagonista in negativo . Jimenez 5 Propositivo in avanti, però si scorda Zaccagni che gli sbuca alle spalle per colpire. Walker (1’ st) 6 Tiene bene. Gabbia 5 Il suo ritardo nel salire al minuto 3 (tiene in gioco Dia) poteva costare caro, balla per tutto il match. Jovic (36’ st) ng4 Se non avesse tentato la scivolata su Tchaouna non avrebbe dato il la al vantaggio laziale. Becca un rosso sacrosanto. Theo Hernandez 5 Per lui presenza numero 250 con il Milan, ma non fa nulla degno del traguardo.4 Rischia il rosso quando Dia gli scappa e prima prova a trattenerlo, poi si lancia in un intervento giudicato regolare dall’arbitro.