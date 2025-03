Lanazione.it - Tutto pronto per la nuova rotatoria di Badia a Elmi

Con ladisi chiude l’anello della viabilità oramai in dirittura di arrivo sulla provinciale "1" di San Gimignano e quella Certaldelse "64" sulla sponda senese e fiorentina sul ponte dell’Elsa di. Approvata e deliberata anche dal consiglio comunale della giunta Marrucci la bozza del nuovo accordo di programma che regola i rapporti tra Regione, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena, i comuni di San Gimignano, Certaldo e di Gambassi. Per un finanziamento rivisitato che si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Metà del costo, come annunciato, è coperto da un finanziamento della Regione, l’altra metà sarà coperto dai contributi della Città Metropolitana, della Provincia di Siena e dei comuni confinanti.scorre tranquillo da sotto il ponte dell’Elsa, la frontiera dei tre comuni e due province in direzione dell’Arno.