Liberoquotidiano.it - "Tutto passa da me e non ho accordi con nessuno": Milan allo sbando, Furlani è sotto choc

Se ilpare aver ormai abbandonato la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League, la Lazio è più viva che mai. I biancocelesti, infatti, vincono 1-2 in casa dei rossoneri, portandosi avanti di una lunghezza sulla Juventus, che potrà comunque rispondere questa sera (la Vecchia Signora giocherà contro il Verona). Inutile dire che la serata di San Siro rappresenti l'ennesima delusione della stagione del Diavolo, a cui resta solamente la Coppa Italia. Sembra ormai impossibile centrare la quarta posizione, considerando i nove punti di distanza dalla stessa Lazio e i potenziali undici punti dalla Juventus (in caso di successo sul Verona). In particolare a causa della scarsa continuità mostrata dalper tutta la stagione (i rossoneri sono noni). A febbraio, per esempio, la formazione di Conceição ha vinto appena tre partite (Roma in Coppa Italia, oltre a Empoli e Verona in campionato), pareggiandone due (Inter e Feyenoord) e perdendone ben tre (Feyenoord, Torino e Bologna).