Biccy.it - Tutti i vincitori degli Oscar 2025: la lista, da Anora a Wicked

Leggi su Biccy.it

Ieri sera dal Dolby Theatre di Los Angeles è andata in onda la 97ª edizione dei premi, presentata per la prima volta da Conan O’Brien. A trionfare è stato, perché oltre a vincere come miglior film ha conquistato altre quattro statuette. Tra idella serata Adrien Brody, che dopo 22 anni ha vinto un secondocon il suo ruolo in The Brutalist. Disastro annunciato per Emilia Perez (dovuto ovviamente allo scandalo che ha travolto Karla Sofia Gascon), che infatti di 13 candidature è stato premiato solo con 2: miglior canzone e miglior attrice non protagonista, andato a Zoe Saldana (i fan di Britney Spears la ricorderanno sicuramente in Crossroads). Rimasti a bocca asciutta Ariana Grande, Isabella Rossellini, Thimotée Chalamet e purtroppo anche Demi Moore.Nelladeianche Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, un collettivo israelo-palestinese che ha portato a casa l’con No Other Land, film che è stato premiato come miglior documentario .