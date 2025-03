Superguidatv.it - Tutti i vincitori degli Oscar 2025, la lista completa

La 97ª edizione dei Premisi è tenuta il 2 marzoal Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come presentatore. La serata ha visto trionfare “Anora”, che ha conquistato cinque statuette, inclusi Miglior Film, Miglior Regia per Sean Baker e Miglior Attrice per Mikey Madison. Ecco ladi.Chi ha vinto gli: i, laEcco ladei, con dettagli sui protagonisti che hanno brillato durante la serata.Miglior FilmAnora – Il film di Sean Baker ha conquistato il pubblico e la critica con la sua storia intensa e realistica. Il racconto di una giovane donna intrappolata in un mondo complesso ha colpito profondamente gli spettatori, affermandosi come il miglior film dell’anno.Miglior RegiaSean Baker – AnoraIl regista indipendente Sean Baker, noto per il suo stile realistico e il suo approccio narrativo autentico, ha trionfato con Anora, consolidando il suo ruolo di autore di spicco nel panorama cinematografico contemporaneo.