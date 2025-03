Amica.it - Tutti i benefici del succo di sambuco

Molte persone lo considerano soltanto una pianta dai caratteristici fiori bianchi che assomigliano a nuvolette, altre hanno scoperto le potenzialità dello sciroppo e lo usano per cocktail originali e dolci. Nonsanno però che ildiha moltiper l’organismo, complici le proprietà antivirali e anti infiammatorie.di, antico elisir dalle tante proprietàIlestratto dai frutti diè considerato una sorta di elisir, un tonico che già nell’antichità veniva usato per ridurre i sintomi di raffreddore e influenza, ma anche per mal di denti, mal di testa e sintomi da stress. Ricco di antiossidanti naturali, aiuta inoltre a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Contiene inoltre molte vitamine, tra cui la vitamina C, e si è dimostrato più efficace nella sua azione antiossidante di frutti rossi più noti e famosi come more, lamponi e mirtilli.