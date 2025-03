Lanazione.it - Tutti gli scioperi di marzo in Toscana, il calendario

Firenze, 32025 – L’8, nella giornata internazionale della donna, si ferma l’intero settore pubblico e privato a causa dello sciopero generale. Ma quello dell’8è solo il primo di una lunga serie di agitazioni che interesseranno lae l’intero Paese nel corso del mese. Ecco ildegliprevisti, secondo quanto si legge sul sito della Commissione di garanzia. 8– Sciopero generale Tante le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per l’8. A livello nazionale Cobas sanità, università e ricerca, Slai Cobas per il personale ferroviario (da mezzanotte alle 21) e vigili del fuoco (dalle 8 alle 14), Flc Cgil per i settori scuola, università, ricerca, Afam e docenti universitari, Usb e Usi-Cit per tutte le categorie pubbliche e private.