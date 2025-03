Ilfattoquotidiano.it - “Tutte quelle ore dove sotto non c’è nulla mi spaventano ancora, fare Sanremo è come sorvolare l’oceano”: Stefano De Martino arriva sul Nove

De, tra i volti più apprezzati della Rai grazie al successo di “Affari tuoi”, approda al. Nessun cambio di casacca, giusto il tempo di un’intervista a “Che tempo che fa” per parlare del suo periodo d’oro ma anche di quell’elefante nella stanza chiamato. Non è un mistero, infatti, che si faccia il suo nomeuno dei futuri presentatori della kermesse.Desi presenta alla scrivania di Fabio Fazio in giacca e polo, a differenza della camicia bianca e della cravatta che sfoggia ogni sera nel “gioco dei pacchi”: “Mi hanno detto che adesso si usa così, alsi mette la polo, via le cravatte” ironizza lo showman, che interrogato sul successo che sta vivendo cerca di frenare: “Sono in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi a questa cosa.