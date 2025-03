Linkiesta.it - Tutte le domande che non osiamo fare su questi Oscar 2025 (e non solo)

«Ma perché non li fanno di sabato?» Questa è la domanda che il mio amico Giuseppe ed io ci facciamo ogni anno quando arriva la cerimonia di premiazione degli Academy Awards a Los Angeles, in parole povere gli. Se qualcuno conosce il motivo per cui Hollywood si materializza al Dolby Theatre proprio sul finire del weekend costringendo noi europei a un lunedì da zombie batta un colpo e me lo spieghi, nel frattempo io confesso: di questa edizionetemo non ricorderò un gran che.Non parlo dei premi assegnati, che si potrebbe discutere a vita sul perché abbia vinto uno e non l’altro, mi riferisco a tutto ciò che accade tra red carpet e palco. Niente stravaganze alla Björk con vestito cigno del 2001, manco una smutandata in stile Cher nel 1988 o magari, un inciampo sulle scale come fece Jennifer Lawrence nel 2013.