Lopinionista.it - “Tutta L’Italia”: alla scoperta del brano di Gabry Ponte [VIDEO]

” diè una bta rivisitazione di una pizzica movimentata, energica, ammaliante che scatenacome ripete il ritornello e come titola la canzone. Unche ha scosso Sanremo 2025 ela platea all’Ariston e da casa chi seduto sul divano assistevakermesse ligure.Un testo che spazia e mostra nelscene di vita quotidiana e persino arriva a toccare il Padre Nostro, il gesto di, in un contesto musicale vivace che esalta la semplicità, le tradizioni, radici forti e vere, vere quanto la mamma che cucina la salsa di pomodoro e gli spaghetti con il basilico verde e profumato.Poi la moda che fa degli stracci, le monetine, i canti, la voglia di bre, cantare, di esagerare persenza sosta, senza stop con un bicchiere in mano senza sforare.