Tutori del Patrimonio e delle Tradizioni | Sergio di Jugoslavia premia i napoletani eccellenti

Sono 27 le eccellenze che sarannote giovedì 6 marzo durante la 29esima edizione del Premio “Tutore del”, che si svolgerà, a partire dalle 18, al Circolo Savoia di Napoli. L’appuntamento promosso dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv vedrà sfilare, nelle sale del circolo presieduto da Fabirzio Cattaneo della Volta, personaggi del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della scienza, dell’imprenditoria, del sociale, “che si sono distinti nel proprio ambito – si legge in una nota – portando in alto il nome di Napoli in Italia e nel Mondo”. La serata sarà condotta da Simonetta de Chiara Ruffo.Il premio è nato nel 2004 su proposta del Principedi, figlio di Maria Pia di Savoia e nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II, nell’ambito dei festeggiamenti per il decennale della sua elezione alla presidenza internazionale dell’Associazione.