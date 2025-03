Ilrestodelcarlino.it - Turno trionfale per le reggiane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per il basket femminile reggiano. Una Chemco Puianello (36) da applausi supera le modenesi del Basket Sisters (32) per 72-65, andando così sul 2-0 negli scontri diretti. Il gruppo castellese ha saputo reagire alle assenze di Bevolo e Manzini, sfoderando una prestazione difensiva da manuale. La palma di MVP va a Paola Raiola (foto) che, oltre agli 11 punti a referto, ha guidato magistralmente la retroguardia di casa, chiudendo il match con il miglior plus/minus (+14) nelle fila della Chemco. Chemco Puianello: Valdo n.e., Olajide 23, Bevolo n.e., Manzini n.e., Luppi 10, Dettori 5, Dzinic 3, Raiola 11, Gatti 7, Cherubini, Boiardi 3, Ivaniuk 10. All. Giroldi. Splendida affermazione interna dell’Aluart Scandiano (20), che doma il San Lazzaro (20) dell’ex Accini per 80-53. Nella ripresa le biancoblù fanno la differenza, tenendo un ritmo insostenibile per le avversarie fino a toccare il +29, trascinate da cinque atlete in doppia cifra e dalle triple di Capelli che chiude con 17 punti e 3 conclusioni pesanti.