Turbigo, apre il centro sportivo 'Naviglio': "Un punto di riferimento per tutta la comunità"

(Milano), 3 marzo 2025 - C'è grande attesa per l’apertura del“Naviglio” di, che questa settimana accoglierà le società sportive locali per gli allenamenti. L’inaugurazione ufficiale, prevista per la fine di marzo, sarà accompagnata da una serie di eventi pensati per coinvolgerela. Il sindaco Fabrizio Allevi non nasconde l’emozione per il traguardo raggiunto: "Una palestra polifunzionale, un campo da calcetto, uno da beach volley e uno da tennis, più altri tre per il padel e poi la piscina, una palestrina, aree bar e ristoro e un ampio spazio attorno: ilè una struttura all’avanguardia, pronta a ospitare ogni disciplina". "Se ripenso agli anni trascorsi, al percorso affrontato tra impegno, lavoro e difficoltà – prosegue Allevi – provo una grande soddisfazione nel vedere finalmente ilpronto a entrare in funzione.