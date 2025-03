Ilgiorno.it - Tumore al pancreas, incidenza in aumento: 2-3 mila casi all’anno ma solo il 20% può essere operato

"Purtroppo l'delalnel mondo occidentale sta costantemente aumentando. L'anno scorso in Italia ci sono stati 16nuovie, negli ultimi anni, l'è aumentata con una media di 2-3l'anno. C'è un chiaro incremento dei numeri per questa patologia, per cause non così chiaramente definite. E in un momento in cui la ricerca oncologica sta facendo grandi progressi, con l'arrivo di tanti nuovi farmaci che stanno cambiando in maniera significativa la prognosi dei tumori in genere, purtroppo non si può dire lo stesso per quello al, in cui la prognosi resta purtroppo drammatica nella maggioranza dei, con una aspettativa di vita limitata". Così il professor Armando Santoro, responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Istituto Clinico Humanitas dino, da cui Eleonora Giorgi, venuta a mancare oggi all'età di 71 anni, a seguito di unal, è stata inizialmente seguita.