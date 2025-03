Trump | dal 2 4 dazi su prodotti agricoli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 "Ai grandi agricoltori americani: preparatevi a produrre moltiper la vendita negli Stati Uniti. Isui" non americani scatteranno il 2 aprile. Lo ha scritto il presidente Usa,, su Truth.ha poi accusato l'Europa: "Ha speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanti ne ha spesi per difendere l'Ucraina, di gran lunga".