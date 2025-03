Lettera43.it - Trump-Zelensky, Meloni nicchia ma gli italiani sono contro The Donald

Leggi su Lettera43.it

Lo savvenuto alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Unitie l’omologo ucraino Volodymyrha scatenato un’ondata di reazioni sia nella politica che tra i cittadini, in Italia e in tutto il mondo. Giorgia, vicina a Washington, si è affrettata a dire che «in questa fase l’ultima cosa che può servire è un Occidente diviso», predicando cautela anche con gli alleati. Ma, come emerge da un instant sentiment realizzato per Adnkronos da Vis Factor tramite Human, piattaforma di web e social listening, glihanno ben chiaro da che parte syare: i commenti e i post social riguardanti quanto accaduto nello Studio Ovalestati infatti negativi – nei confronti di– nell’88 per cento dei casi.Le emozioni emerse maggiormente sui socialtristezza, rabbia e paura Gli utentisimostrati preoccupati per il tono diche ha cercato di sminuire la figura di, accusandolo di non essere grato per il supporto americano.