Trump-Zelensky, dietro le quinte. L’alleato tradito

Washington, 3 marzo 2025 – L’incontro tra i presidenti Donalde Volodymyrnello Studio Ovale si è trasformato in uno scontro pubblico senza precedenti, con il capo della Casa Bianca che ha strigliato e umiliato il leader ucraino di fronte alle telecamere. In pochi minuti si è passati da sorrisi di circostanza a urla, minacce e accuse reciproche, in uno spettacolo diplomatico surreale.ha attaccatocon dichiarazioni durissime, imponendo condizioni capestro per continuare gli aiuti all’Ucraina, mentre il presidente ucraino cercava invano di difendere la sua posizione. Il risultato? Nessun accordo, un’alleanza incrinata e Kiev che ora teme di aver perso l’appoggio del suo più potente alleato. Le conseguenze di questa resa dei conti alla Casa Bianca potrebbero segnare il destino dell’Ucraina, in quello che molti già definiscono un punto di non ritorno.