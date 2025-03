Trump vuole bloccare tutti gli aiuti militari all’Ucraina. Può farlo davvero? Cosa dice la legge

Leggi su Open.online

Il presidente degli Stati Uniti Donaldincontrerà oggi – lunedì, 3 marzo – alcuni alti funzionari tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, per valutare ed eventualmente adottare misure sull’Ucraina. Tra queste, scrive il New York Times che cita funzionari anonimi, rientrerebbero «la sospensione o l’annullamento degliamericani», comprese le ultime spedizioni di munizioni e attrezzature autorizzate e pagate durante la presidenza di Joe Biden. La rivelazione del quotidiano Usa arriva a un giorno dal vertice a 16 di Londra dove i leader europei hanno provato a dare una risposta (per ora interlocutoria) allo tsunami geopolitico dopo il duro scontro tra The Donald e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Ma un presidente americano può rifiutarsi di spendere fondi, in questo caso destinati, e approvati dal Congresso?ImpoundmentL’atto con cui un presidente può revocare o ritardare fondi già autorizzati dal Congresso è chiamato Impoundment, una sorta di “sequestro”.