Panorama.it - Trump: «Non tollererò ancora a lungo la posizione Zelensky sulla tregua»

Il presidente degli Stati Uniti Donaldsi riunirà oggi con i suoi principali consiglieri per la Sicurezza nazionale, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, per esaminare e, se necessario, adottare misure su diverse opzioni politiche riguardanti l'Ucraina. Lo riferisce il New York Times, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Tra le possibilità in discussione vi è la sospensione o la revoca degli aiuti militari statunitensi destinati all'Ucraina, comprese le ultime forniture di munizioni ed equipaggiamento che erano state autorizzate e finanziate sotto la presidenza di Joe Biden. Donaldha anche detto che « non tollereràladi Volodymyrsul cessate il fuoco».Stamattina, citando un funzionario in carica e due ex funzionari a conoscenza di operazioni riservate, il New York Times (Nyt) ha riportato che Hegseth ha dato disal Cyber Command americano di interrompere le operazioni offensive contro la Russia.