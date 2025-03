Lanotiziagiornale.it - Trump molla Zelensky, l’Unione europea no. Ursula si mette l’elmetto e annuncia che giovedì presenterà “un piano europeo di riarmo”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo la lite in mondovisione tra Donalde Volodymyrche sembra prere il disimpegno americano dall’Ucraina,von der Leyenche il supporto a Kiev andrà avanti “fin quando sarà necessario” e cheal Consiglioun “completo” su come riarmare l’Europa. L’annuncio arriva a seguito del summit di Londra, promosso da Keir Starmer, in cui Regno Unito e Ue hanno cercato un’intesa capace di garantire il supporto militare all’Ucraina, anche nel caso che Washington si sfili.Parlando del meeting, von der Leyen ha detto che “è stata una discussione molto buona e franca. Fondamentalmente, abbiamo discusso di tutto ciò che riguarda la pace e la forza. E, naturalmente, le garanzie di sicurezza sono di massima importanza per l’Ucraina, ma abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza complete.