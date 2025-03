Ilrestodelcarlino.it - Trump e la guerra ’commerciale’: "Dazi, scenario preoccupante"

L’imminente introduzione di nuovida parte dell’amministrazione statunitense potrebbe rappresentare un duro colpo per l’economia modenese. A partire dal 2 aprile, una ‘tassa’ del 25% potrebbe colpire diversi prodotti con conseguenze particolarmente pesanti per i settori chiave del territorio. I dati dell’Ufficio Studi della Cna di Modena confermano il ruolo centrale del mercato americano per l’export modenese: nei primi nove mesi del 2024, gli USA hanno acquistato prodotti per 2,4 miliardi di euro (+7,8% rispetto all’anno precedente). I comparti più colpiti sarebbero l’automotive, la meccanica, la ceramica e l’agroalimentare. "Finché la situazione non sarà definita – commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco –, preferiamo non fare pronostici. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione, ma fino a che non si avranno notizie certe, non val la pena fasciarsi la testa.