Lettera43.it - Trump e i dazi sull’Europa: una trappola da evitare con una risposta decisa

Donaldha da poco annunciato un nuovo round didel 25 per cento sui prodotti europei, colpendo duramente settori strategici come quello automobilistico, farmaceutico e tecnologico. Come rispondere a questa minaccia evitando di cadere nellatesa dal tycoon?Europa e Usa: una relazione commerciale sbilanciataPrima di tutto diamo un’occhiata ai numeri. l’Unione europea ha un surplus commerciale con gli Usa nei beni di circa 157 miliardi di euro, ma gli Stati Uniti vantano un surplus di oltre 109 miliardi nel settore dei servizi. E chi domina questo mercato? Le Big Tech americane e i colossi della finanza che prosperano indisturbati sfruttando i buchi fiscali del Vecchio continente.Ursula von der Leyen (Getty Images).L’impero dell’elusione: Le Big Tech e il caso IrlandaGoogle, Apple, Meta sono sinonimo di dominio digitale.