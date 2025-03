Ilrestodelcarlino.it - Trump come Don Rodrigo

"Escimi di tra' i piedi villano temerario". "Esci con le tue gambe, per questa volta, poi vedremo". Con queste parole donpose fine al dialogo col tenace fra' Cristoforo. Nè più nè meno delle parole con cui Donaldalla Casa Bianca ha congedato malamente il leader ucraino Zelensky in cerca di protezione e difesa per la sua gente. Tiziano Dalla Riva