Trump annuncia dazi sui prodotti agricoli dal 2 aprile

“Ai grandi agricoltori degli Stati Uniti: preparatevi a iniziare a produrre un sacco dida vendere all’interno degli Stati Uniti. Ientreranno in vigore suiesteri il 2”. Lo ha scritto su Truth il presidente Usa Donald.Tsmc investirà 100 miliardi di dollariIl colosso dei chip Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) prevede di investire altri 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Lo hato il presidente Donald, apparso insieme al capo dell’azienda taiwanese alla Casa Bianca. TSMC, il più grande produttore di semiconduttori al mondo, fornisce chip a aziende come Apple, Intel e Nvidia. L’azienda aveva giàto piani per investire oltre 65 miliardi di dollari negli Stati Uniti, inclusa la costruzione di tre impianti in Arizona dopo che l’amministrazione Biden aveva offerto miliardi in sussidi.