Trump annuncia dazi anche sui prodotti agricoli Nuovo attacco a Zelensky | Se non fa un accordo non durerà a lungo

Leggi su Open.online

«L’unica cosa che voglio è che la guerra in Ucraina finisca presto». Donaldtorna a parlare dei negoziati di pace con la Russia, poche ore dopo il post pubblicato su Truth in cui attacca diVolodymyr, secondo cui ci sarebbe ancora «molta molta strada da fare» per arrivare a unsulla fine del conflitto. Quelle frasi sono state rilasciate «all’Associated Press, di cui non sono un grande fan, quindi potrebbero essere false», diceattaccando l’agenzia stampa statunitense, che è stata bandita da alcuni eventi ufficiali della Casa Bianca. A proposito dei rapporti con l’Ucraina, il presidente americano aggiunge che l’con Kiev sui minerali «non è morto, per noi è un ottimo».«Se non fa unnon»Prima di pensare all’intesa economica, però, c’è da mettere fine alla guerra.