Truffa telefonica ad un anziano: bonifico di 30mila euro bloccato in tempo dai carabinieri

Sovere. Il fenomeno delle truffe telefoniche si espande a macchia d’olio anche in provincia di Bergamo, con numerose segnalazioni e interventi da parte dei. Nei giorni scorsi in particolare, i militari della Compagnia di Clusone, hanno sventato un tentativo diai danni di un 77enne di Sovere.L’aveva ricevuto un sms sul proprio cellulare da parte del proprio servizio bancario di alert (che era stato copiato) che lo avvisava dell’avvenuta esecuzione di unsospetto (in realtà inesistente) di alcune migliaia die di contattare il numero di telefono indicato nel messaggio per avere maggiori chiarimenti. Così l’uomo ha contattato il numero indicato, a cui ha risposto iltore, il quale lo invitava a controllare l’applicazione tramite il servizio di home banking del proprio conto o tramite il computer, per riscontrare l’eventuale esecuzione dell’operazione, avvisandolo che il proprio conto era vittima di un tentativo di frode informatica.