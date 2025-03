Trofeo Luxardo di Sciabola presentato il torneo a Padova | dal 6 all’8 marzo gli Azzurri in pedana

Leggi su Ilfaroonline.it

– “Ogni tappa di Coppa del Mondo, comunemente, prende il nome della città che la ospita. Questo, invece, è il. Una storia unica per lae la scherma internazionale”. Così Marcello Scisciolo, Consigliere della Federazione Italiana Scherma, ha voluto introdurre questa mattina la 66^ edizione del celebredi, la prova di Coppa del Mondo più antica per lamaschile, in programma da giovedì 6 a sabato 8nell’arena del Pala Kioene.La storica kermesse è stata presentata in conferenza stampa presso gli Impianti Petrarca Scherma, società organizzatrice che da quest’anno ha arricchito la propria attività ospitando la Montano Bauer Academy, diretta dal maestro Christian Bauer e che annovera tra le sue fila diverse stelle internazionali della specialità.