Calciomercato.it - Tripla polemica Milan-Lazio, arbitro fermato. In Napoli-Inter sbaglia pure il Var

Nuova bufera sui fischietti italiani nel week end. Dall’espulsione di Pavlovic ai rigori chiesti per il fallo di McTominay e la mano di Dumfries: la moviola di Serie AIn attesa del monday night tra Juventus e Verona, la 27esima giornata di Serie A ha già mandato in archivio due big match, con relative polemiche arbitrali. Almeno tre gli episodi controversi nel posticipo tra.Manganiello espelle Pavlovic (LaPresse) – Calciomercato.itI primi a protestare sono i biancocelesti, per un contrasto tra Musah e Dia lanciato a rete. In caso di fallo sarebbe stata espulsione per DOGSO, ma il centrocampista rossonero sembra colpire prima il pallone. Non essendoci una inquadratura certa che dimostri il contrario, il Var nonviene. Non lo fa nemmeno sul cartellino rosso che Manganiello sventola davanti a Pavlovic: mancano almeno due elementi per parlare di chiara occasione da gol, vista la distanza dalla porta e la direzione generale dell’azione.