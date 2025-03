Ilgiornaleditalia.it - Treviso, Leonardo Cuccurullo morto per una meningite fulminante a 2 anni, inutile il vaccino contro il meningococco

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Giocava con la mamma, poi è salita la febbre. Tutto faceva presagire potesse essere un'influenza, ma nel giro di poche ore il suo cuore ha smesso di battere Choc in provincia didove il piccoloCuccurello èper unache se l'è portato via in tre gior