Inter-news.it - Trevisani ragiona: «Napoli o Inter? Un fattore sta diventando determinante!»

Leggi su Inter-news.it

Riccardosi è espresso sulla lotta scudetto tra, sottolineando come unpossa essere decisivo per il successo finale in Serie A.IL PUNTO –non sono andati oltre il pareggio nella sfida del 1 marzo del Maradona. Il pareggio finale di Philip Biling, arrivato dopo un pressing elevato degli azzurri durante la seconda frazione del match, ha lasciato inalterati gli equilibri in vetta al Campionato italiano. I nerazzurri restano dunque a un punto di vantaggio sui partenopei, con l’Atalanta al momento terza a tre distanze di lunghezza dalla squadra di Simone Inzaghi.e l’elemento che può determinare la corsa scudetto tra(e non solo)UNMENTO – Sul punto si è espresso il giornalista Riccardoa SportMediaset, ponendo l’accento su unche può essere decisivo per la vittoria finale dio un’altra compagine.