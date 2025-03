Juventusnews24.com - Trevisani pronostica: «Questa squadra è la favorita per il quarto posto. Il Milan sta facendo peggio della Juve ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la lotta al: tutte le dichiarazioni sullae le rivali di Serie A per ilin ChampionsIl giornalista Riccardoha analizzato la lotta al, che permette l’accesso alla prossima Champions League, a Sport Mediaset. Le sue parole sullae le contendenti aposizione, tra cui il.PAROLE – «Ilstantus. Quello dei rossoneri è un progetto che non sta funzionando, né con Fonseca né con Conceiçao. Per ilvedolantus rispetto tutte le altre,e Roma comprese».Leggi suntusnews24.com