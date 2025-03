Juventusnews24.com - Trevisani non ha dubbi su Thiago Motta: «Ricordate Klopp? Il primo anno arrivò ottavo». Il paragone che fa sognare i tifosi

di Redazione JuventusNews24non hasu: le sue dichiarazioni negli studi di Pressing in vista della partita di questa sera tra Juve e VeronaIntervenuto negli studi di Pressing Riccardoha parlato così di. Le sue parole in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Verona.– «Non è che dopo sei mesi prendi e lo bocci.fala prima stagione, poi vince la Champions al quarto. Bisogna dare tempo ai progetti. Sulla contestazione: se andiamo a insultareuomo perchè dopo l'Empoli se l'è presa con i giocatori non esiste. E la Juve se domani vince va a -6 dalposto»