TreguaLondra | nessun accordo con Parigi

15.33 Il ministro della Difesa britannico Pollard smentisce che Gran Bretagna e Francia abbiano concordato un piano di tregua per un mese in Ucraina. "Non è stato raggiunto alcunsu come dovrebbe essere una tregua. Sono sul tavolo diverse opzioni,a condizione di ulteriori discussioni con i partner americani ed europei", dice Pollard. Era stato il presidente francese Macron, in un'intervista a Le Figaro, ad anunciare uncon Starmer per una "tregua aerea,sui mari e sulle infrastrutture energetiche" per un mese.