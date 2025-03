Quifinanza.it - Tregua per l’Ucraina, Macron e Starmer definiscono il nuovo piano europeo di aiuti

Leggi su Quifinanza.it

Il primo ministro britannico Keirha messo sul tavolo una strategia che trasforma l’Europa da spettatrice in finanziatrice ufficiale del conflitto ucraino. Il vertice di Londra, con i rappresentanti di 16 Paesi euroatlantici, ha prodotto una bozza franco-britannica che si propone di aumentare il peso dell’Europa sul campo e, allo stesso tempo, alleggerire quello degli Stati Uniti. Unche prevede più soldi, più armi e un’eventuale coalizione ristretta pronta a muoversi senza aspettare il via libera di Washington.La proposta di Londra e Parigi è un tentativo di tappare la falla lasciata dagli americani e di vendere l’immagine di un’Europa capace di agire da sola.ha convocato quindici alleati atlantici nella Lancaster House, Italia inclusa, per ribadire chenon verrà lasciata a sé stessa.