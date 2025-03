Ilgiorno.it - Tre percorsi: "L’impatto sarà durissimo"

Dalle mappe alla realtà ". Vimercate e dintorni hanno cominciato a toccare con mano cosaPedemontana – dice Daniele Dossi, consigliere di maggioranza –. Tre iche ci riguardano direttamente. La Tratta C che da Cesano raggiunge Arcore e finisce da noi all’incrocio con la Tangenziale Est; la D breve dalla Tangenziale a Omate fino alla Teem e la TRMI17, la tangenzialina di Arcore che collega la parte finale della tratta C al Pagani, tagliando il Parco della Cavallera". "Oggi il progetto – aggiunge il consigliere – prevede la realizzazione di un cavalcavia sopra la tangenziale e sopra la stessa Pedemontana. Per comprenderne appieno la grandezza bisogna immaginare la frazione di Velasca per il lungo:grande uguale. Il viadotto farebbe sparire le attuali rampe di entrata e uscita di Vimercate Nord sulla tangenziale Est, isolando così la frazione già ampiamente toccata dall’autostrada".