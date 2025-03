Ilfattoquotidiano.it - Transizione energetica, PPE: “Irrealistico l’obiettivo di porre fine alle vendite di auto a combustione”

“Il bando delle nuovetermiche programmato per il 2035 deve essere cancellato“. Questa è la posizione ufficiale del Partito Popolare Europeo, principale schieramento politico al Parlamento Ue: “didicon motore ainterna entro il 2035 sembra piùche mai. Il prossimo divieto ai motori ainterna dovrebbe essere revocato per riflettere la neutralità tecnologica”.Un messaggio forte, soprattutto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, impegnata in un dialogo strategico con le aziende dell’motive continentale, sempre più in crisi. Il prossimo 5 marzo sarà presentato un piano d’azione a riguardo, ma le prime bozze trapelate hanno fatto storcere il naso a molti attori, incluso il Ppe, che già aveva criticato le politiche della Commissione per la decarbonizzazione del settore trasporti.