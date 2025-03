Lanazione.it - Tramvia di Firenze: si stacca un gancio, T2 bloccata

, 3 marzo 2025 – La Linea T2 (Peretola - San Marco) dellaè interrotta, dalle 20.45, per il distacco di una muro che sostiene i cavi di alimentazione. È successo in via Cittadella, non lontano dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. È stato attivato un servizio sostitutivo di bus da parte di Autolinee Toscane, su richiesta di Gest, tra Peretola e via ponte Ponte all'asse e sulla direttrice Rossetti - piazza San Marco. Gest fa sapere che le operazioni di ripristino sono già in corso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.