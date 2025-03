Davidemaggio.it - Trame Segreti di Famiglia

La vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l’onestà e l’onore, si intreccia con quella di un’avvocata un po’ spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio.Anticipazionidi41-45 (ultimi 5 episodi online)Yekta si reca in ospedale con Lacin e Seda, irrompe nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio. La dottoressa gli ha riferito che si tratta di una intossicazione alimentare, ma lui ovviamente non ne e’ affatto convinto. Accusa Seda di aver giocato sporco per il suo personale desiderio di vendetta. Ilgaz intanto si reca da Pars insieme a Ceylin e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando.