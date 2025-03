Dayitalianews.com - Tragedia a Roma, schiacciato da cancello, muore dipendente ditta trasporti

Laè avvenuta in via Gioacchino Bonnet a Guidonia MontecelioIldi unadiè rimasto ucciso intorno alle 4 di oggi, 3 marzo, perchédald’ingresso di un’azienda in via Gioacchino Bonnet a Guidonia Montecelio (). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e l’ispettorato del lavoro dell’Asl di competenza. Come riporta AdnKronos, l’incidente mortale è avvenuto intorno alle 4 di oggi (3 marzo); da una prima ricostruzione sembra che ilabbia ceduto travolgendo l’uomo.L'articolodaproviene da Dayitalianews.